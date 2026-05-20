Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Önder Özen, Beşiktaş Kulübünde 2013-2014 yıllarında futbol genel direktörlüğü görevinde bulundu.
TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINA EL ATACAK
Resmi Açıklama | Önder Özen— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 20, 2026
�� https://t.co/QBSdL3jHR4 pic.twitter.com/tAHEch5rcw
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları ise Önder Özen'in göreve başlamasıyla ardından hız kazanacak.
Deneyimli futbol adamı, başkan Serdal Adalı ile birlikte teknik direktör sürecini yürütecek.