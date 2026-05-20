20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
  • Yuvaya geri döndü! Önder Özen resmen Beşiktaş'ta
Spor

Yuvaya geri döndü! Önder Özen resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:46
Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Önder Özen, Beşiktaş Kulübünde 2013-2014 yıllarında futbol genel direktörlüğü görevinde bulundu.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINA EL ATACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları ise Önder Özen'in göreve başlamasıyla ardından hız kazanacak.

Deneyimli futbol adamı, başkan Serdal Adalı ile birlikte teknik direktör sürecini yürütecek.

