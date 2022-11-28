Yüzlerce Hull City taraftarı Antalya'da

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City, Dünya Kupası için verilen arada lig hazırlıklarına devam etmek için Antalya'ya geldi. Kulüp kafilesi Corendon Airlines tarafından Hull City için özel olarak hazırlanan uçak ile Antalya'ya uçtu. Hull'den direkt olarak Antalya'ya iki uçak ile gelen kafilede, önce taraftarları taşıyan uçak ardından ise özel tasarlanan uçakla futbol takımı Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Hazırlık kampı kapsamında iki hazırlık maçı yapacak olan Hull City, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü önce Başakşehir, daha sonrasında da 3 Aralık 2022 Cumartesi gününde ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Yüzlerce Hull City taraftarı da Antalya'da maçları yerinden takip edecek.

TARAFTARLAR GRAND PARK LARA'DA KALACAK

Hazırlık maçları için Antalya'ya gelen Hull City taraftarları, bölgenin gözde otellerinden Corendon Hotels&Resorts grubuna ait Grand Park Lara'da konaklayacak.

ACUN ILICALI TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELECEK

Hull City takımı ve taraftarın yanı sıra Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 30 Kasım Çarşamba günü Antalya'da Hull City taraftarıyla bir soru-cevap etkinliğinde buluşacak. İş birliği kapsamında gerçekleşecek olan etkinliğin yanı sıra 2 Aralık Cuma günü de Hull City takımının sponsorlarının yer aldığı özel bir davet düzenlenecek. Acun Ilıcalı ve futbolcular bu davette tüm sponsor firmalarla bir araya gelecek.