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Spor

Yüzyılın buluşması! Anderson Talisca resmen geri dönüyor

Süper Lig'de sezon tüm heyecanıyla süererken takımlar şimdiden devre arası transferi için hazırlıklara başladı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'da yine transferin gözdesi. Brezilyalı yıldız Ocak ayında Süper Lig'de forma giymeye yakın. İşte Anderson Talisca haberinin detayları...

1 Kasım 2024 Cuma 19:00 - Güncelleme:
Yüzyılın buluşması! Anderson Talisca resmen geri dönüyor
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Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne 2021 senesinde transfer oldu. 2016-2018 yılları arasında da Beşiktaş forması giyen yıldız orta saha Süper Lig'de önmli izler bırakmıştı.

ANDERSON TALİSCA SON MAÇA DAMGA VURDU

Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da gollerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, Al Nassr - Al Kholood karşılaşmasına adeta damga vuruşmuştu. Son dakikalarda beraberlik golünü atan 30 yaşındaki tecrübeli isim, takımına toplam 2 gol katkısında bulundu ve maç 3-3 bitti.

Son çıktığı Al Nassr - Al Taawon karşılaşmasına da gole oldukça fazla yaklaşan Brezilyalı futbolcunun şutunu kaleci çevirmişti. Ayrıca söz konusu karşılaşmada ilk 11'de başlayan Anderson Talisca, 65. dakikada mücadeleden çıktı.

SÜPER LİG DEVLERİ TALİSCA TRANSFERİ İÇİN YARIŞTA

Süper Lig'e geri dönmesi gündemde olan Brezilyalı yıldız için hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'nin nabız yokladığı öğrenildi. Ligimize geri dönmeye sıcak bakan Talisca Ocak ayında Türkiye'ye gelmenin hazırlığını yapıyor. Transferde Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu da gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig devleri ve birçok farklı ekibin transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki tecrübeli isim, geçmiş dönemde Beşiktaş'ta forma giymişti. Peki, siyah-beyazlı ekipteki performansı nasıldı?

Brezilyalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de toplam 22 mücadeleye katıldı. Ayrıca bu maçlarda 13 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Tecrübeli futbolcu, 2017-2018 sezonunda ise, Süper Lig'de toplam 33 maça çıktı. Katıldığı maçlarda 14 gol atmasının yanı sıra 7 asist yaptı.

Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri ise, 13 milyon euro. Ayrıca Al Nassr ile 2026 senesine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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