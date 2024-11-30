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Spor

Yüzyılın buluşması! İlkay Gündoğan resmen duyuruldu

Geçtiğimiz transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan ama Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli orta saha yakın zamanda Süper Lig'de forma giyecek. İşte İlkay Gündoğan haberinin detayları...

30 Kasım 2024 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
Yüzyılın buluşması! İlkay Gündoğan resmen duyuruldu
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Transfer dönemi dışında da olsak takımlar hem kış hem de yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan ama Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli orta saha yakın zamanda Süper Lig'de forma giyecek.

İNGİLİZ BASINI AYRILIĞI DUYURDU

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City, İlkay Gündoğan ile yolları ayırmanın planları yapıyor. Bu ayrılığın devre arası da gerçekleşecebileceği aktarıldı. İngiliz ekibi son zamanlarda yaşadığı düşüşün ardından kış transfer döneminde agresif bir politika izlemenin planlarını yapıyor. Bu süreçte de bazı isimlerle vedalaşılacak. Bu isimlerden biri de İlkay Gündoğan olacak.

GALATASARAY YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

Yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan için nabız yoklayan ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray bu gelişmelerin ardından yeniden İlkay Gündoğan için temasa geçti. Bu transferin devre arasında gerçekleşmesinin uzak ihtimal olmadığı öğrenildi.

17 MAÇTA 3 GOLE KATKI VERDİ

City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu bu sezon İngiliz ekibinde 17 maça 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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