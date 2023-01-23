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Spor

Yüzyılın buluşması! Mesut Özil'e de talip oldular, Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor

Mesut Özil için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran Al Nasrr, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'e de talip oldu. İşte detaylar...

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:01 - Güncelleme:
Yüzyılın buluşması! Mesut Özil'e de talip oldular, Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor
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Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr, Mesut Özil'e de talip oldu. Suudi Arabistan ekibi, Başakşehir'den Mesut Özil'i transfer ederek yıllar sonra Cristiano Ronaldo ile buluşturmayı hedefliyor.

MESUT ÖZİL, GEÇTİĞİMİZ YAZ BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATMIŞTI

Fenerbahçe'ye gelişiyle taraftarları heyecanlandıran ancak daha sonrasında beklentilerin uzağında kalan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerden ayrılarak Başakşehir'e imza atmıştı. Yıldız oyuncu, turuncu-lacivertlilerle bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

AL NASSR, ONA DA TALİP OLDU

Ara transfer döneminde Manchester United'dan ayrılan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr, gözünü Mesut Özil'e dikti. Arap ekibi Başakşehir forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

MESUT ÖZİL, RONALDO İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Arap ekibi Al Nassr'ın hedefi Mesut Özil ile Cristiano Ronaldo'yu Real Madrid'in ardından yeniden bir araya getirmek. İki yıldız oyuncu yılları sonra birlikte top koşturma şansını yakalayabilir.

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