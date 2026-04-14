  • Yüzyılın imzası! Marcus Rashford transferi resmen bitti
Spor

Yüzyılın imzası! Marcus Rashford transferi resmen bitti

Katalan devi Barcelona'nın sezon başında Manchester United'da kiraladığı Marcus Rashford, İspanyol ekibindeki performansıyla yeniden yükselişe geçti. Barcelona taraftarlarının 'Kiralık aşkı' haline gelen Marcus Rashford'un geleceği ise belli oldu. İspanyol basını, flaş imzayı detaylarıyla duyurdu. İşte haberin tamamı...

STAR GAZETESİ14 Nisan 2026 Salı 10:28
Yüzyılın imzası! Marcus Rashford transferi resmen bitti
Sezon başında ismi Fenerbahçe ile de anılan Marcus Rashford, kiralık olarak Katalan devi Barcelona'ya imza atmıştı. İspanyol ekibindeki sürpriz çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Rashford'un geleceği ise belirsizliğini koruyordu.

İspanyol basını, Barcelona'nın yıldız oyuncu hakkındaki flaş kararını detaylarıyla duyurdu. Katalan devi, İngiliz futbolcunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Barcelona'nın bu bedeli 3 taksit halinde Manchester United'a ödeyeceği aktarılırken, İngiliz oyuncunun ise imzaya hazır olduğu ve transferin sezon sonunda tamamlanacağı öne sürüldü.

Öte yandan bu transferinin tamamlanmasının ardından Barcelona'nın Marcus Rashford'u yeniden satışa çıkarabileceği belirtildi. Katalan devinin, Premier Lig'deki İngiliz oyuncuların yüksek piyasa değerinden faydalanmak ve önemli bir gelir elde etmek için yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte elden çıkarabileceği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 42 maçta forma giyen Rashford, 12 kez ağları havalandırırken, 13 kez de gol pası verdi.

