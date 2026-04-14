Sezon başında ismi Fenerbahçe ile de anılan Marcus Rashford, kiralık olarak Katalan devi Barcelona'ya imza atmıştı. İspanyol ekibindeki sürpriz çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Rashford'un geleceği ise belirsizliğini koruyordu.

İspanyol basını, Barcelona'nın yıldız oyuncu hakkındaki flaş kararını detaylarıyla duyurdu. Katalan devi, İngiliz futbolcunun 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Barcelona'nın bu bedeli 3 taksit halinde Manchester United'a ödeyeceği aktarılırken, İngiliz oyuncunun ise imzaya hazır olduğu ve transferin sezon sonunda tamamlanacağı öne sürüldü.

Öte yandan bu transferinin tamamlanmasının ardından Barcelona'nın Marcus Rashford'u yeniden satışa çıkarabileceği belirtildi. Katalan devinin, Premier Lig'deki İngiliz oyuncuların yüksek piyasa değerinden faydalanmak ve önemli bir gelir elde etmek için yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte elden çıkarabileceği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 42 maçta forma giyen Rashford, 12 kez ağları havalandırırken, 13 kez de gol pası verdi.