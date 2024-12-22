İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2024 Pazar / 21 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüzyılın takası! Arda Güler + 50 milyon euroya transfer tamam
Spor

Yüzyılın takası! Arda Güler + 50 milyon euroya transfer tamam

Arda Güler için Real Madrid'de sürpriz bir takas gelişmesi yaşanıyor. Eflatun beyazlıların milli yıldızı Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e göndermesi bekleniyor. Arda Güler gelişmesinin detayları haberimizde...

22 Aralık 2024 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Yüzyılın takası! Arda Güler + 50 milyon euroya transfer tamam
ABONE OL

Real Madrid'de son dönemde formunu yükseltmeyi başaran Arda Güler takımdan ayrılmanın eşiğinde. Eflatun beyazlı taraftarların büyük sevgi gösterdiği ve başkan Florentino Perez'in satışa açık olmadığını belirttiği genç futbolcu için farklı bir planın olduğu ortaya çıktı. Arda Güler sezon sonunda Bayer Leverkusen ile Real Madris arasında yaşanacak büyük takas planının parçası olacak.

ARDA GÜLER TAKAS YOLUYLA AYRILIYOR

Real Madrid, Bayer Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberde; Eflatun beyazlıların Wirtz transferini sezon sonunda açıklaması beklenirken Alman ekibine yapılacak teklifte Arda Güler + 50 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği aktarıldı.

Haberin detaylarında Bayer Leverkusen'in başarılı hocası Xabi Alonso'nun Arda Güler'i büyük bir potansiyel olarak gördüğü belirtilirken Florian Wirtz'in ayrılması durumunda milli futbolcuyu takımda görmek istediği öne sürüldü.

DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞACAK

Real Madrid, Arda Güler takasıyla kadrosuna katmaya çalıştığı Florian Wirtz için dünya devleriyle yarışacak. Manchester City, Bayern Münih, Manchester United ve Chelsea de Wirtz'in durumunu yakından takip eden kulüpler arasında. Öte yandan Xabi Alonso'nun Arda Güler ısrarı Real Madrid'i transfer yarışında önde tutuyor.

19 MAÇTA 4 GOL KATKISI

Sezon başında Real Madrid formasıyla süre bulmakta zorlanan Arda Güler son haftalarda vites yükseltti. 19 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 20 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.