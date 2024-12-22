Real Madrid'de son dönemde formunu yükseltmeyi başaran Arda Güler takımdan ayrılmanın eşiğinde. Eflatun beyazlı taraftarların büyük sevgi gösterdiği ve başkan Florentino Perez'in satışa açık olmadığını belirttiği genç futbolcu için farklı bir planın olduğu ortaya çıktı. Arda Güler sezon sonunda Bayer Leverkusen ile Real Madris arasında yaşanacak büyük takas planının parçası olacak.

ARDA GÜLER TAKAS YOLUYLA AYRILIYOR

Real Madrid, Bayer Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberde; Eflatun beyazlıların Wirtz transferini sezon sonunda açıklaması beklenirken Alman ekibine yapılacak teklifte Arda Güler + 50 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği aktarıldı.

Haberin detaylarında Bayer Leverkusen'in başarılı hocası Xabi Alonso'nun Arda Güler'i büyük bir potansiyel olarak gördüğü belirtilirken Florian Wirtz'in ayrılması durumunda milli futbolcuyu takımda görmek istediği öne sürüldü.

DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞACAK

Real Madrid, Arda Güler takasıyla kadrosuna katmaya çalıştığı Florian Wirtz için dünya devleriyle yarışacak. Manchester City, Bayern Münih, Manchester United ve Chelsea de Wirtz'in durumunu yakından takip eden kulüpler arasında. Öte yandan Xabi Alonso'nun Arda Güler ısrarı Real Madrid'i transfer yarışında önde tutuyor.

19 MAÇTA 4 GOL KATKISI

Sezon başında Real Madrid formasıyla süre bulmakta zorlanan Arda Güler son haftalarda vites yükseltti. 19 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 20 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

Star Gazetesi