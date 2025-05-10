Erling Haaland, City'den ayrılmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki Norveçli süperstar, 2022 yılında Dortmund'dan Manchester'ın yolunu tutmuştu.

Şimdi ise Erling Haaland, yüzyılın transferine imza atmaya çok yakın. İşte detaylar...

ERLİNG HAALAND BOMBASI

Manchester City ile 2034'e kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland, gelecek yıl takımdan ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Star.com.tr'nin 90min'den derlediği habere göre; Norveçli golcü, Real Madrid yerine Barcelona'ya transfer olma kararı aldı.

Başkent ekibi, Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isterken, Katalan devi Barca'nın Norveçliyi ikna ettiği ve Haaland'ın da son kararının Barcelona olduğu belirtildi.

2026 yılında işin resmiyete döküleceği aktarılırken, LaLiga devinin Erling Haaland'ın 175 milyon avroluk serbest kalma maddesi için kaynak toplamaya çalıştığı öne sürüldü.

Bu kapsamda Erling Haaland'ın, muhtemel olarak gelecek yıl Barcelona'ya imza atması bekleniyor.

HAALAND BU SEZON NE YAPTI?

Erling Haaland, bu sezon City formasıyla toplamda 40 resmi maçta görev aldı. Norveçli forvet, bu karşılaşmalarda takımına 30 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.