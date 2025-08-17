İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
Yüzyılın transfer çalımı! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi

Transferi yılan hikayesine dönen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcu yaz transfer dönemi bitmeden Süper Lig'e gelebilir. İşe Hakan Çalhanoğlu haberinin detayları...

17 Ağustos 2025 Pazar 00:28
Yüzyılın transfer çalımı! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu gündemi hala bitmedi. Milli futbolcunun Inter'den ayrılma ihtimali sıcaklığını koruyor. Tecrübeli orta saha yaz transfer dönemi bitmeden Süper Lig'e transfer olabilir. Fenerbahçe transferi son anda iptal olan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi ise merak ediliyor.

GALATASARAY YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

Kaleci transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, orta saha transferi için de yaz sonuna kadar bekleyecek. İlkay Gündoğan için nabız yoklayan sarı-kırmızılı takım için sürpriz bir iddia daha gündeme geldi. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için de transfer dönemi bitmeden bir hamle daha yapmayı planladığı öğrenildi. Yıldız futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Inter de istediği bonservisi aldığı takdirde bu transfere izin verecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Inter ile Şampiyonlar Ligi finali de oynayan Hakan Çalhanoğlu tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 11 gol ve 8 assit üretti.

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu'nun piyasa değeri ise 30 milyon euro.

