İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8215
  • EURO
    36,8803
  • ALTIN
    2990.5
  • BIST100
    10257.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yüzyılın transfer hamlesi! Robert Lewandowski'yi resmen duyurdular
Spor

Yüzyılın transfer hamlesi! Robert Lewandowski'yi resmen duyurdular

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala transfer piyasası hareketlenmeye başladı. Barcelona'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Robert Lewandowski de transferin gözde isimlerinden biri. Golcü oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Robert Lewandowski haberinin detayları...

9 Aralık 2024 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
Yüzyılın transfer hamlesi! Robert Lewandowski'yi resmen duyurdular
ABONE OL

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Kulüpler şimdiden hazırlıklara başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri de gözlerini dünya yıldızlarına dikti.

Barcelona'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Robert Lewandowski de bu isimlerden biri. Polonyalı oyuncu için Barcelona yakın zamanda kararını verecek. Tecrübeli golcü de geleceği için Katalan ekibiyle görüşmelere başladı. İki tarafın da ayrılığa daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

ROBERT LEWANDOWSKI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Barcelona'nın 36 yaşındaki forvet oyuncusu Robert Lewandowski ile yollarını ayıracağı ve o bölgeye daha genç bir oyuncu alacağı iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte Lewandowski'nin talipleri de sıraya girdi.

Süper Lig'den Fenerbahçe de dahil olmak üzere Lewandowski için Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan birçok önemli kulüp harekete geçti. Sarı-lacivertli ekibin mutlaka bu transfer için şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

BU SEZON PERFORMANSI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 21 resmi maça çıktı. Polonyalı golcü bu maçlarda 23 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplamda 156 kez de Polonya milli takımının formasını giyen yıldız oyuncu, 84 kez fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.