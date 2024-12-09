Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Kulüpler şimdiden hazırlıklara başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri de gözlerini dünya yıldızlarına dikti.

Barcelona'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Robert Lewandowski de bu isimlerden biri. Polonyalı oyuncu için Barcelona yakın zamanda kararını verecek. Tecrübeli golcü de geleceği için Katalan ekibiyle görüşmelere başladı. İki tarafın da ayrılığa daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

ROBERT LEWANDOWSKI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Barcelona'nın 36 yaşındaki forvet oyuncusu Robert Lewandowski ile yollarını ayıracağı ve o bölgeye daha genç bir oyuncu alacağı iddia edildi. Bu gelişmeyle birlikte Lewandowski'nin talipleri de sıraya girdi.

Süper Lig'den Fenerbahçe de dahil olmak üzere Lewandowski için Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan birçok önemli kulüp harekete geçti. Sarı-lacivertli ekibin mutlaka bu transfer için şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında.

BU SEZON PERFORMANSI

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla 21 resmi maça çıktı. Polonyalı golcü bu maçlarda 23 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplamda 156 kez de Polonya milli takımının formasını giyen yıldız oyuncu, 84 kez fileleri havalandırdı.