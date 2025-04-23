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Spor

Yüzyılın transferi Angel Di Maria! Süper Lig devine hayırlı olsun

Angel Di Maria gelecek sezon kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son iki yılında Benfica forması terleten deneyimli yıldızın yeni adresinin Süper Lig olması bekleniyor. Angel Di Maria transferinin detayları haberimizde…

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 21:07 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi Angel Di Maria! Süper Lig devine hayırlı olsun
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Yıldızının parladığı Benfica'ya 2023 yılında tekrar geri dönen Angel Di Maria, ilerleyen yaşına karşın Portekiz ekibindeki etkili performansını sürdürmeyi başardı. Başkent temsilcisiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu için ülkesinin basını yeni bir iddia ortaya attı. Angel Di Maria için Benfica günlerinin son bulacağı açıklandı.

ANGEL Dİ MARİA VEDA EDİYOR

Angel Di Maria, Benfica formasına veda etmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında yer alan haberde; Benfica'nın, tecrübeli kanat oyuncusunun bitecek sözleşmesini yenilememe yönünde karar aldığı ve Angel Di Maria ile sezon sonunda vedalaşacağı aktarıldı. Haberin detaylarında ise Arjantinli yıldız için iki seçenek olduğu bilgisi yer aldı.

TÜRKİYE YA DA ARJANTİN

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Angel Di Maria için Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürülmüştü. Portekiz basını, Di Maria'nın gelecek sezon siyah beyazlılarda forma giyme ihtimalinin olduğuna değinirken diğer bir seçeneğin de ülkesi Arjantin'e dönmesi yönünde olabileceğini belirtti.

37 MAÇTA 24 GOL KATKISI

Bu sezon Benfica formasıyla 37 maçta sahaya çıkan Angel Di Maria takımı adına 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı.

Star Gazetesi

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