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  • Yüzyılın transferi! Kerem Aktürkoğlu hayırlı uğurlu olsun
Spor

Yüzyılın transferi! Kerem Aktürkoğlu hayırlı uğurlu olsun

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyük ligden birçok takım yıldız oyuncuyu takibine aldı. 26 yaşındaki oyuncu yazın takımından ayrılabilir. İşte Kerem Aktürkoğlu haberinin detayları...

Emre Sarı24 Ocak 2025 Cuma 20:29 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi! Kerem Aktürkoğlu hayırlı uğurlu olsun
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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyük ligden birçok takım yıldız oyuncuyu takibine aldı.

İNGİLİZ DEVİ HAREKETE GEÇTİ

Takımın başına yakın zamanda Ruben Amorim'i geçiren Manchester United Kerem için nabız yoklamaya başladı. Gelecek sezon için iyi bir takım kurmayı amaçlayan İngliz devi şimdiden planlarını yapmaya başladı. Kırmızı Şeytanlar bu transfer için yaz aylarında Portekiz ekibinin kapısını çalacak. Benfica'nın bu transferden en az 50 milyon euro beklentisi olduğu gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 26 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.

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