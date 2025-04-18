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  • Yüzyılın transferi! Kerem Aktürkoğlu hayırlı uğurlu olsun
Spor

Yüzyılın transferi! Kerem Aktürkoğlu hayırlı uğurlu olsun

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 26 yaşındaki oyuncu yazın takımından ayrılabilir. İşte Kerem Aktürkoğlu haberinin detayları...

Emre Sarı18 Nisan 2025 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi! Kerem Aktürkoğlu hayırlı uğurlu olsun
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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyük ligden birçok takım yıldız oyuncuyu takibine aldı.

ARSENAL KEREM'İ İZLEDİ VE BEĞENDİ

İngiliz basınında, Arsenal'in milli futbolcumuzu geçtiğimiz hafta oynanan Porto maçında izlediği ve beğendiği haberini yer verildi. Londra ekibinin bu transfer için yakın zamanda Benfica ile temasa geçeceği de haberde yer aldı. Portekiz ekibinin ise bu transferden beklentisinin 50 milyon euro civarında olacağı iddia ediliyor. Kerem Aktürkoğlu'nu ayrıca başka takımların da izlediği gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 43 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 14 kez fileleri havalandırırken 9 da asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.

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