Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyük ligden birçok takım yıldız oyuncuyu takibine aldı.

ARSENAL KEREM'İ İZLEDİ VE BEĞENDİ

İngiliz basınında, Arsenal'in milli futbolcumuzu izlediği ve beğendiği haberini yer verildi. Londra ekibinin bu transfer için yakın zamanda Benfica ile temasa geçeceği de haberde yer aldı. Portekiz ekibinin ise bu transferden beklentisinin 50 milyon euro civarında olacağı iddia ediliyor. Kerem Aktürkoğlu'nu ayrıca başka takımların da izlediği gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 47 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırırken 10 da asist yaptı. Ayrıca Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.