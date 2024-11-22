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Spor

Yüzyılın transferi Leroy Sane! Havalimanı dolup taşacak

Transfer döneminin başlamasına uzun süre olmasına rağmen takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Bayern Münih'te mutsuz olan Leroy Sane de transfer döneminin gözde isimlerinden biri. Alman yıldızın Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 28 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte Leroy Sane haberinin detayları...

22 Kasım 2024 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi Leroy Sane! Havalimanı dolup taşacak
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Transfer döneminin başlamasına uzun süre olmasına rağmen takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Bayern Münih'te mutsuz olan Leroy Sane de transfer döneminin gözde isimlerinden biri. Alman yıldızın Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Süper Lig ekiplerinin de yıldız oyuncu için ilgisi olduğu biliniyor. 28 yaşındaki oyuncu için transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman kanat oyuncusu gelecek yıl Süper Lig'de forma giyebilir.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane için dünya devleri devreye girdi. Premier Lig ekipleri Arsenal, Manchester United kanat oyuncusu için nabız yokluyor. Ayrıca Barcelona da bu transfer için teklif verecek takımlar arasında.

GALATASARAY DA SANE'NİN PEŞİNDE

Leroy Sane için Galatasaray'ın da istekli olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında. Sezonu şampiyon tamamlaması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Galatasaray, bu transfer için de elini güçlendirecek. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferi bitirmeye istekli olması Sane'nin de aklını çelebilecği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 11 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol atan yıldız oyuncu, toplam 368 dakika sahada kaldı. Ayrıca Sane'nin güncel piyasa değeri de 60 milyon euro civarında.

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