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Spor

Yüzyılın transferi Mohamed Salah! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen takımlar hazırlıklarına daha şimdiden başladı. Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın Merseyside ekibi ile sözleşmesi bitiyor. Mısırlı oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte Mohamed Salah haberinin detayları...

8 Kasım 2024 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi Mohamed Salah! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen takımlar hazırlıklarına daha şimdiden başladı. Hem kış transfer dönemi için hamleler yapan takımlar yaz transfer dönemi için de kollarını sıvadı. Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah 7 yıldır formasını giydiği Merseyside ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız futbolcu için birçok takım devrede.

GALATASARAY NABIZ YOKLAYACAK

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohamed Salah, henüz takımıyla yeni kontrat imzaladı. Galatasaray'ın da yıldız forvet için nabız yoklayacağı öğrenildi. Salah'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin bir seçenek olabileceği ifade edildi.

İNGİLİZ BASININDAN MOHAMED SALAH İDDİASI

İngiliz basının iddiasına göre 32 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr'ın yakın markajında olduğu öğrenildi. Oyuncunun da Arabistan'da oynamaya sıcak baktığı ve Suudi takımlarının Mohamed Salah'a yüksek bir maaş teklifi edecekleri ileri sürüldü.

SALAH'IN LİVERPOOL PERFORMANSI

Mohamed Salah, 7 yıldır formasını giydiği Liverpool'da toplamda 364 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 220 gol attı ve 96 da gol pası verdi. 32 yaşındaki Mohamed Salah, bu sezon ise takımıyla 15 maça çıktı. Bu maçlarda 9 kez ağları havalandırırken 7 kez de asist yaptı.

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