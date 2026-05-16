Mohamed Salah'ın yeni takımı netleşiyor. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. MLS, Suudi Arabistan ve pek çok kulüpten teklif alan Salah, gelecek sezon formasını terleteceği takımı netleştirdi gibi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI

Bir süre önce Fenerbahçe'nin, Mohamed Salah'a yıllığı 22 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilirken Mısır basını bomba bir gelişmeyi resmen duyurdu.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELİYOR

Mısır basınından Mwatan News, Mohamed Salah'ın yeni adresini açıkladı. Buna göre deneyimli futbolcunun Avrupa'da kalmaya niyetinin olduğu öğrenildi. Aynı haberde tecrübeli oyuncunun İspanyol devi Real Madrid ile temas halinde olduğu ve başkan Perez'in gelecek sezon her kulvarda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak istediği ileri sürüldü.

Taraflar arasındaki transfer söylentileri giderek artarken Mohamed Salah'ın, eflatun beyazlılarda forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

9 yıldır Liverpool forması giyen Mohamed Salah, İngiliz ekibiyle çıktığı 441 maçta 257 gol ve 122 asist katkısı verdi.