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  • Yüzyılın transferi Mohamed Salah! Sonunda “Geliyorum” dedi: Ve bu iş bitti
Spor

Yüzyılın transferi Mohamed Salah! Sonunda “Geliyorum” dedi: Ve bu iş bitti

Mohamed Salah için beklenen transfer sonunda gerçekleşiyor. Liverpool'daki sözleşmesi sezon sonu biten 32 yaşındaki Mısırlı golcünün adı Süper Lig devleriyle de geçiyordu. Bu kapsamda Mohamed Salah, geleceği için kararını verirken transfer resmen bitti. İşte Salah'ın imza atacağı yeni takımı…

Star Gazetesi15 Ocak 2025 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi Mohamed Salah! Sonunda “Geliyorum” dedi: Ve bu iş bitti
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Mohamed Salah için İngiltere macerası noktalanıyor. 8 sezondur Liverpool forması giyen ve dünya futboluna damga vuran Mohamed Salah, "buraya kadar" dedi. Sözleşme yenileme konusunda Kırmızılarla anlaşamayan Mohamed Salah, resmen ayrılıyor.

Oyuncunun takımdan ayrılmasını fırsat bilen kulüpler, sıcağı sıcağına harekete geçerken, Mohamed Salah'ın adı İstanbul deviyle de anılmıştı. Öte yandan Mısırlının yeni adresi de netleşmeye başladı.

MOHAMED SALAH GELİYOR

Ada basınında çıkan habere göre Mohamed Salah'ın yeni durağının Arabistan olması bekleniyor. Özellikle Al Ahli'nin Salah ile yakından ilgilendiği belirtilirken, golcü oyuncu da gelen bu teklife sıcak bakıyor.

Böylece sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mohamed Salah'ın yeni adresinin Arabistan olması bekleniyor.

SALAH'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 maça çıkan Mohamed Salah, takımına 21 gol ve 17 asistlik olağanüstü bir katkı sağladı.

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