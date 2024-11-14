Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Paulo Dybala için yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak yıldız oyuncu hiçbir takımla anlaşamadı. Roma'nın, 2025 yılında sözleşmesi bitecek Dybala'yı kadroda tutmak istediği ancak mali şartlar sebebiyle İtalyan kulübün işinin zor olduğu aktarıldı. Arjantinli yıldızın, Roma kulübüyle 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor ancak İtalyan ekibin iyi bir teklif gelmesi halinde Dybala'yı elden çıkarmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. Süper Lig'den de talipleri olan yıldız oyuncu önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giyebilir.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan iddialara göre Roma'nın yıldız oyuncusu önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyebilir. Sarı-lacivertli yönetim transferi bitirmek için harekete geçti. Roma ile mali şartlarda anlaşılması durumunda Dybala'nın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 2 gol atan 30 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro gösteriliyor.