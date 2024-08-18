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Spor

Yüzyılın transferi! Paulo Dybala'nın uçağı sonunda iniyor: Havalimanı dolup taşacak

İtalyan devlerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala'nın yeni adresi belli oldu. Başkent ekibi, Arjantinli yıldızın transferine onay verdi. Paulo Dybala transferinin detayları haberimizde...

18 Ağustos 2024 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi! Paulo Dybala'nın uçağı sonunda iniyor: Havalimanı dolup taşacak
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Kariyerini Roma'da sürdüren Paulo Dybala'ya dev bir talip çıktı. Başkent ekibi, Arjantinli yıldıza transfer görüşmeleri için izin verdi. 30 yaşındaki oyuncu flaş bir karar aldı.

PAULO DYBALA İMZAYA KALDI

Suudi ve Çizme medyasında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Qadsiah, Paulo Dybala'ya dev bir teklifte bulundu. Roma'nın ise Arjantinli yıldızın maaş yükünden kurtulmak için transferine onay verdiği belirtildi. 3 yıllık sözleşme ve dolgun maaş teklif eden Suudi ekibi, tecrübeli futbolcu ile imza aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde transferin açıklanması bekleniyor.

ROMA UZATMAK İSTEMİYOR

İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son 1 yıla giren Dybala, bu sezon belli bir maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıllığına uzayacak. Opsiyonun devreye girmesi halinde yıldız oyuncu yılda yaklaşık 16 milyon euro kazanacak. Başkent ekibi, sözleşme uzatmadan Dybala ile yollarını ayırarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

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