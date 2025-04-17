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Spor

Yüzyılın transferi resmen bitti! Robert Lewandowski için son dakika gelişmesi

Robert Lewandowski transferi resmen bitti. İspanyol devi Barcelona'nın tecrübeli golcüsü için sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir transferde adı geçen Polonyalı santrfor, kararını verdi. İşte Robert Lewandowski transferinin detayları...

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi resmen bitti! Robert Lewandowski için son dakika gelişmesi
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İspanya La Liga devi Barcelona'nın golcü futbolcusu Robert Lewandowski için sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Süper Lig de dahil olmak üzere adı çeşitli kulüplerle anılan tecrübeli santrfor için beklenen haber geldi. İşte Robert Lewandowski transferinde yaşananlar...

ROBERT LEWANDOWSKI KARARI

İspanyol devi Barcelona, bu sezon teknik direktör Hansi Flick ile birlikte yoluna tam gaz devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran, İspanya La Liga'da ise ezeli rakibi Real Madrid'in önünde şampiyonluk hesapları yapan Katalan ekibi, bir yandan transfer çalışmalarına da başladı. Takımda şüphesiz geleceği en fazla merak edilen isim ise Robert Lewandowski olmuştu.

Barcelona'da bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Polonyalı futbolcu için karar verildi. İspanyol basını, Barcelona'nın 1 yıl daha Robert Lewandowski ile yola devam etme kararı aldığını duyurdu.

LEWA DA İSTİYOR!

Öte yandan 36 yaşındaki golcü futbolcu da kariyerini Barcelona'da sürdürmek istiyor. İspanya'da geniş yer bulan haberin detayında, Barcelona'nın santrfor planlarını geri plana attığı ve bunun yerine kanat ve bek bölgesi için çalışmalarını ilerlettiği bilgisi yer aldı.

Barça ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Lewandowski, bu sezon 47 resmi maçta boy gösterdi ve 40 gol attı.

Yılın buluşması!

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