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Spor

Yüzyılın transferi Thomas Müller! Süper Lig'e hayırlı olsun

Thomas Müller uzun yıllar formasını terlettiği Bayern Münih ile son aylarını yaşıyor. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte Thomas Müller haberinin ayrıntıları...

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi Thomas Müller! Süper Lig'e hayırlı olsun
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16 yıldan beri formasını giydiği Bayern Münih ile birçok başarıya imza atan Thomas Müller için yeni gelişmeler yaşandı. Bavyera ekibi, yaz aylarında sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. Thomas Müller'in yeni durağı olarak ise iki adres verildi.

THOMAS MÜLLER VEDA EDİYOR

Bayern Münih, Thomas Müller'in yaz aylarında bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Alman basınında yer alan haberde; 16 seneyi aşkın bir süredir takıma önemli hizmetleri olan tecrübeli futbolcuya yakışır bir veda ile yolların ayrılacağı aktarıldı. Yönetimin, Thomas Müller ile birlikte birkaç isimle daha yolları ayırarak takımı gençleştireceği ifade edildi.

SÜPER LİG İHTİMALİ

Thomsa Müller için yeni adres konusunda iki ihtimalin daha yüksek olduğu belirtildi. Suudi Arabistan seçeneğine sıcak bakmadığı bilinen Alman yıldızın MLS veya Süper Lig seçeneklerinin bulunduğu iddia edildi. Türk kulüplerinin Thomas Müller ile yaz aylarında masaya oturabileceği öngörüldü.

37 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta 1312 dakika sahada kalan Thomas Müller takımı adına 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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