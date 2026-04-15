Spor

Yüzyılın transferi! Ve Mohamed Salah ''Geliyorum'' dedi

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Mohamed Salah ile yaz transfer döneminde yollarını ayırarak hem maaş hem de bonservis olarak kâra geçmeyi planlıyor. Yıldız oyuncuya Süper Lig'den de ilgi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ15 Nisan 2026 Çarşamba 09:56
Liverpool'da bu sezon beklentileri karşılayamayan ve gözden düşen Mohamed Salah için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz devi, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı yıldız ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor.

Ada basınında çıkan iddialara göre; Liverpool, yaz transfer döneminde Salah için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Yıldız oyuncunun da İngiliz ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği öne sürüldü.

Liverpool'un en çok maaş alan isimlerinden olan yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinden ciddi talipleri olduğu aktarıldı.

Öte yandan Süper Lig devlerinin de tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon İngiliz ekibiyle 37 maçta forma giyen Salah, geçtiğimiz sezonki performansından uzak kalarak 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

