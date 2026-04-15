Liverpool'da bu sezon beklentileri karşılayamayan ve gözden düşen Mohamed Salah için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz devi, sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı yıldız ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor.

Ada basınında çıkan iddialara göre; Liverpool, yaz transfer döneminde Salah için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Yıldız oyuncunun da İngiliz ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği öne sürüldü.

Liverpool'un en çok maaş alan isimlerinden olan yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinden ciddi talipleri olduğu aktarıldı.

Öte yandan Süper Lig devlerinin de tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 37 maçta forma giyen Salah, geçtiğimiz sezonki performansından uzak kalarak 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.