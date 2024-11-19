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Spor

Yüzyılın transferi! Ve Mohamed Salah kararını verdi

Transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen takımlar hazırlıklarına daha şimdiden başladı. Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın Merseyside ekibi ile sözleşmesi bitiyor. Mısırlı oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte Mohamed Salah haberinin detayları...

19 Kasım 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
Yüzyılın transferi! Ve Mohamed Salah kararını verdi
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Transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen takımlar hazırlıklarına daha şimdiden başladı. Hem kış transfer dönemi için hamleler yapan takımlar yaz transfer dönemi için de kollarını sıvadı. Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah 7 yıldır formasını giydiği Merseyside ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız futbolcu için birçok takım devrede.

GALATASARAY NABIZ YOKLAYACAK

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohamed Salah, henüz takımıyla yeni kontrat imzaladı. Galatasaray'ın da yıldız forvet için nabız yoklayacağı öğrenildi. Salah'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin bir seçenek olabileceği ifade edildi.

İSPANYOL BASININDAN MOHAMED SALAH İDDİASI

İspanyol basının iddiasına göre 32 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Katalan ekibinin Salah'ın durumunu yakından takip ettiği de haberde yer aldı. Arabistan takımlarının da Mısırlı forvet için pusuda olduğu biliniyor. Oyuncunun da Arabistan'da oynamaya sıcak baktığı ve Suudi takımlarının Mohamed Salah'a yüksek bir maaş teklifi edecekleri ileri sürüldü. Salah'ın kesin kararı ise merak ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Salah, 10 gol ve 10 asistlik performans sergilemiş durumda.

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