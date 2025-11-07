İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2161
  • EURO
    48,9107
  • ALTIN
    5427.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yves Bissouma 834 bin sterlin dolandırıldı
Spor

Yves Bissouma 834 bin sterlin dolandırıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu Yves Bissouma, tam 834 bin sterlin dolandırıldı.

Haber Merkezi7 Kasım 2025 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Yves Bissouma 834 bin sterlin dolandırıldı
ABONE OL

Tottenham'ın yıldız orta sahası Yves Bissouma'nın 834 bin sterlinlik bir dolandırıcılığın mağduru olduğu ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre, futbolcunun parasının izinsiz şekilde kendi hesabına aktarılmasıyla ilgili olarak 31 yaşındaki Maurice Gomes tutuklandı. Bissouma'nın geçen yıl yaptığı şikayet üzerine harekete geçen polis, Gomes'in Ekim ayında iki ayrı "sahte beyanla dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu. Her bir suçun cezası 10 yıla kadar hapis.

Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlin değerindeki altı odalı bir evde yaşadığı öğrenilen Gomes'in bugün Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkması bekleniyor.

Malili futbolcu Bissouma'nın, dava süreci mahkemeye taşınırsa tanık olarak ifade vermesi gerekeceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.