Yves Bissouma 834 bin sterlin dolandırıldı

Tottenham'ın yıldız orta sahası Yves Bissouma'nın 834 bin sterlinlik bir dolandırıcılığın mağduru olduğu ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre, futbolcunun parasının izinsiz şekilde kendi hesabına aktarılmasıyla ilgili olarak 31 yaşındaki Maurice Gomes tutuklandı. Bissouma'nın geçen yıl yaptığı şikayet üzerine harekete geçen polis, Gomes'in Ekim ayında iki ayrı "sahte beyanla dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu. Her bir suçun cezası 10 yıla kadar hapis.

Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlin değerindeki altı odalı bir evde yaşadığı öğrenilen Gomes'in bugün Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkması bekleniyor.

Malili futbolcu Bissouma'nın, dava süreci mahkemeye taşınırsa tanık olarak ifade vermesi gerekeceği bildirildi.