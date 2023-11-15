İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6714
  • EURO
    31,1522
  • ALTIN
    1816.96
  • BIST100
    7701.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Zach LaVine paylaşılamıyor!

NBA'in yıldız isimlerinden Zach LaVine için Miami Heat, Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers, oyuncunun takımı Chicago Bulls'tan haber bekliyor.

15 Kasım 2023 Çarşamba 14:50 - Güncelleme:
Zach LaVine paylaşılamıyor!
ABONE OL

Los Angeles Lakers, Miami Heat ve Philadelphia 76ers ekiplerinin Chicago Bulls'la takas için çalışmalara başlayan Zach LaVine'i takip ettiği iddia edildi.

The Athletic'den Shams Charania, hem LaVine'in hem de Bulls'un muhtemel bir takas bulma konusunda oldukça açık olduklarını ortaya koydu ve şunları söyledi:

"Takımlar, Zach LaVine'in müsait olup olmadığı konusunda Bulls'u takip etmeye başladı. Bu sezonun başlamasıyla birlikte görüşmelerin ciddi anlamda başlaması bekleniyor. Bana söylenene göre LaVine'e belli düzeyde ilgi duyması beklenen takımlar: Lakers, Heat ve 76ers."

Takımın durumu hakkında konuşan Charania, "4-7'lik derecesi olan Bulls'ta, LaVine ve ayrıca DeMar DeRozan konusunda açıkçası bazı belirsizlikler var." şeklinde konuştu.

Charania ayrıca, Chicago'daki takas potansiyelini vurgulayarak, şunları söyledi: "Lig genelindeki düşünce, ister LaVine, ister DeRozan, ister her ikisi de olsun, Chicago'da eninde sonunda bir hamle yapılacağı üzerine."

Devam eden sezonda 28 yaşındaki LaVine, maç başına 35.1 dakikada 21.9 sayı, 4.8 ribaund ve 3 asist ortalamalarına sahip.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.