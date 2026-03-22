Spor

Zafer Aktaş: Üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetler çok kritik

Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında TOFAŞ'ı 93-88 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2026 Pazar 12:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta maçında TOFAŞ'ı 93-88 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetlerin önemli olduğunu bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinden ders çıkararak deplasmandaki maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

TOFAŞ karşısında ortaya konan performansın önemli göstergelerinden birinin asist sayısı olduğuna değinen Aktaş, 8 asistten 24 asiste çıkmanın büyük bir gelişim olduğunu aktardı.

Aktaş, takımın top paylaşımına dayalı bir oyun sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu maçta o kimliğe yeniden kavuşmak bizim için çok değerli. Başarının bir diğer anahtarı da savunma. Hafta boyunca özellikle müdafa tarafında daha baskılı ve enerjik bir oyun üzerine çalıştık. Önceki maçlarda zaman zaman savunmada enerji düşüklüğü yaşamıştık. TOFAŞ karşısında da bunu büyük ölçüde aştık. Bu galibiyet hem moral hem de sıralama açısından büyük katkı sağladı. Takımın ligde üst sıralara tutunma hedefi doğrultusunda bu tür galibiyetler çok kritiktir. Hedefimiz sezon sonuna kadar üst sıralara yakın kalmak."

  • zafer aktaş
  • yukatel merkezefendi basket
  • basketbol

