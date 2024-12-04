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  • Zafer Fenerbahçe Opet'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 13. kez mutlu son
Spor

Zafer Fenerbahçe Opet'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 13. kez mutlu son

29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Opet ile ÇBK Merisn karşı karşıya geldi. kıyasıya bir mücadele sahne olan maçta sarı lacivertliler, rakibini 65-64'lük skorla mağlup ederek 13. kez bu kupanın sahibi oldu.

4 Aralık 2024 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Zafer Fenerbahçe Opet'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 13. kez mutlu son
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Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Mücadeleye her iki takım da sayılar bularak başlarken karşılaşmanın ilk 5 dakikası ÇBK Mersin'in 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Sevgi Uzun ve Charles'in sayılarıyla farkı kapatan sarı-lacivertliler, sonrasında da 3 sayı (18-15) öne geçti. ÇBK Mersin ise Anderson ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. İlk periyot Fenerbahçe Opet'in 22-21 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan, hem pota altından hem de yay gerisinde etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 32-27 önde geçti. Howard ve Rupert'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan ÇBK Mersin'e, Olcay Çakır Turgut, Meesseman ve Alperi Onar ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, ikinci periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 9 sayıya (38-29) çıkardı. Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü periyoda iki takım da katı savunma uygulayarak başladı. Periyorun ilk 2,5 dakikası iki takım da sayı atamadı. Bu dakikadan sonra Meesseman'ın basketleriyle 4-0'lık seri yakalayan ve farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'in başantrenörü Victor Lapena'ya mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 27. dakikada farkı 15 sayıya (49-34) çıkardı. ÇBK Mersin, 8-0'lık seri yakalayarak farkı 7'ye kadar indirse de mücadelenin üçüncü çeyreğini Fenerbahçe Opet, 51-42 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan ÇBK Mersin, Mccovan, Sinem Ataş ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla 9-2'lik seri yakalayarak mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 2'ye (53-51) indirdi. Fenerbahçe Opet, bu dakikadan sonra Meesseman, Williams ve Sevgi Uzun'un sayılarıyla farkı 10 sayıya (63-53) çıkardı.

Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi 65-64 kazanan Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürmeyi başardı.

Basketbol: 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir, Orkun Yurttaş

Fenerbahçe Opet: Allemand, Sevgi Uzun 13, Williams 4, Charles 15, Meesseman 20, Olcay Çakır Turgut 7, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek, Ayşe Yılmaz

ÇBK Mersin: Fauthoux 3, Anderson 8, Sinem Ataş 6, Rupert 7, Howard 21, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, Mccovan 14

1. periyot: 22-21

Devre: 40-32

3. periyot: 51-42

  • Fenerbahçe Opet
  • ÇBK Mersin
  • 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası

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