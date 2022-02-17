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Spor

Zafer Turan: Her iki takım da kazanabilirdi

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Şubat 2022 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:54
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Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı. Her iki takım da kazanabilirdi. Rakip golü buldu ve hemen cevap verdik." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25.haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 kalan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turan, zor bir deplasmandan puan aldıklarını ifade ederek, "Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. Hava şartları ve hedefe oynayan bir takım olmasıyla zor bir deplasman. Erzurumspor'un iç saha karnesi çok etkiliydi. Bunları bilerek geldik. Maçın berabere bitmesi maçın hakkıydı. Her iki takım da kazanabilirdi. Rakip golü buldu ve hemen cevap verdik. İki takım da yoluna devam ediyor. Hak eden takım umarım hedefine ulaşır." dedi.

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