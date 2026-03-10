İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0468
  • EURO
    51,3443
  • ALTIN
    7380.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zafer Uysal: Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız
Spor

Zafer Uysal: Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız

Balıkesirspor Teknik Direktörü Zafer Uysal, deplasmanda 7-0 kazandıkları Nazillispor maçının geride kaldığını ve Altay mücadelesine odaklandıklarını dile getirerek, 'Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız' dedi.

IHA10 Mart 2026 Salı 16:28 - Güncelleme:
Zafer Uysal: Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız
ABONE OL

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, deplasmanda karşılaştıkları ve 7-0 mağlup ettikleri Nazillispor ile gelecek hafta karşılaşacakları Altay müsabakaları öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Zafer Uysal'ın Balıkesirspor'un resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Nazillispor karşılaşmasını geride bıraktık. Sahada mücadele eden tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ancak bizim için geçmiş maçlar artık geride kaldı. Önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Altay maçına tam anlamıyla odaklanmış durumdayız. Ligde hedefimiz belli. Playoff hattı içerisinde yer almak ve bu konumumuzu daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Yönetimimizin inancı ve desteğini de arkamıza alarak bu doğrultuda çalışmalarımıza büyük bir hız ve konsantrasyonla devam ediyoruz. Takım olarak amacımız sezon sonunda ligi ilk 5 içerisinde tamamlamak. Altay, köklü ve güçlü bir camia. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Ancak biz kendi oyun felsefemize, takımımızın kalitesine ve oyuncu grubumuzun inancına sonuna kadar güveniyoruz. İyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sahaya kazanmak için çıkacağız ve taraftarımıza hak ettiği galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için tek yürek olacağız" açıklaması yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.