Zaferin ardından üçlü! Ferdi ve Arda taraftarla buluştu

Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, Romanya maçının ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta karşılaştığı Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve play-off finaline yükseldi. Müsabakanın ardından milli futbolcular ve teknik ekip, saha içinde büyük sevinç yaşadı. Ay-yıldızlılar bütün tribünleri gezerken, milli futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler de taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.