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Spor

Zaha: Adam akıllı oynamadım bile

Galatasaray'ın Fildişi yıldızı Wilfried Zaha, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında taraftarla ilginç bir diyalog yaşadı. İşte detaylar...

29 Haziran 2024 Cumartesi 12:27 - Güncelleme:
Zaha: Adam akıllı oynamadım bile
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Geçen sezon ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha, Twitch yayınında taraftarlarla ilginç diyaloglar yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım beyler; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" diye konuştu.

"GELECEK SEZON İYİ OLACAĞIM"

Ayrıca Zaha, bir izleyicinin "Gelecek sezon ligi sallayacaksın, saçmalıklara aldırış etme" yorumuna ise "Gelecek sezonun daha iyi olacağını umuyorum. Dostum geçtiğimiz sezon adam akıllı oynayamadım bile..." şeklinde bir cevap verdi.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

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