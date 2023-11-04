Zaha şovunu yaptı! 1 yıl sonra ilk

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan yıldızlardan biri olan Wilfried Zaha, Kasımpaşa karşılaşmasında şovunu yaptı.

Her geçen maç İngiltere Premier Ligi'ne damgasını vurduğu dönemlerdeki performansına döneceğinin sinyallerini veren Zaha, 33. dakikada rakibinden topu kaptı ve hemen rakip kaleye hareketlendi. 30 yaşındaki yıldız, uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yaparak Aslan'ı, Paşa karşısında 1-0 öne geçirdi.

Ligde bu sezonki ilk golünü de iç sahada 2-1 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde atan Fildişi Sahilli futbolcu, Ağustos 2022'den (Brentford'a karşı) bu yana ilk kez bir lig maçında ceza sahası dışından ağları havalandırdı.

AĞUSTOS 2022'DEN SONRA İLK KEZ



Şampiyonlar Ligi'nde Cim Bom'un, Old Trafford'daki 3-2'lik Manchester United zaferinde de golünü atan Zaha, dünkü maçın ikinci yarısında da başrolü kimseye bırakmadı. 51'de Hakim Ziyech'in ara pasında ceza sahasında Mauro Icardi, topukla arkasına bıraktı bu arada konuk ekibin savunması topu uzaklaştırmak istedi.

Ceza sahasında Zaha, önüne gelen topu şık bir vuruşla kaleye gönderdi. Yıldız oyuncu, bundan önce kariyerinde bir maçta iki golü en son, 20 Ağustos 2022'de Crystal Palace formasıyla 3-1 kazandıkları Aston Villa karşılaşmasında kaydetmişti. Zaha, 82. dakikada alkışlar eşliğinde yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.