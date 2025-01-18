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Spor

Zaha'da işlem tamam! Yeni takımına imza atıyor

MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı.

TRT Spor18 Ocak 2025 Cumartesi 17:48 - Güncelleme:
Zaha'da işlem tamam! Yeni takımına imza atıyor
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Galatasaray'da Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor.

TRT Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Zaha, Charlotte ile yapılan kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından Galatasaray ile anlaşmasının da sonuna gelecek.

LYON PERFORMANSI

Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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