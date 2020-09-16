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Spor

Zahavi: ''Fenerbahçe'ye transfer olmayacağım''

Fenerbahçe'nin transferinden son anda vazgeçtiği İsrailli golcü Eran Zahavi, sarı lacivertli kulüple ilgili bir açıklama yaptı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:55
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Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi, söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin transferinden vazgeçtiği İsrailli yıldız, eşinin yarattığı yeni bir moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.

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