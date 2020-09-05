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Spor

Zahavi ''Come to Fenerbahçe'' yorumuna cevap verdi

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Eran Zahavi, sosyal medyadan sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 13:41 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 13:45
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Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilen İsrailli golcü Eran Zahavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı.

Eran Zahavi, Instagram hesabından "Milli takım adına gol atmak her zaman özel bir duygudur" diyerek bir paylaşımı yaptı. Zahavi, ardından paylaşımına gelen "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" cevabına "Hadi deneyelim" sözlerini kullandı.

İsrailli golcünün bu cevabı, Fenerbahçe'ye transferinin bitme aşamasında olduğu şekilde yorumlanırken sarı lacivertli taraftarlar, bu paylaşımı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu.


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