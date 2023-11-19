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Spor

Zaire-Emery, 2023 yılını kapattı!

Fransa ve PSG'nin genç yıldızı Zaire-Emery için üzücü bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki futbolcunun Cebelitarık ile oynanan EURO 2024 maçında yaşadığı sakatlığın ardından 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

19 Kasım 2023 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Zaire-Emery, 2023 yılını kapattı!
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PSG'nin 17 yaşındaki yıldızı Zaire-Emery'den kötü haber geldi.

Genç oyuncu, Fransa'nın Cebelitarık'ı 14-0 mağlup ettiği maçta 16. dakikada fileleri havalandırmış ve gol atan en genç Fransız oyuncu olmuştu. Bundan sadece 4 dakika sonra sakatlanan 17 yaşındaki yıldız, oyuna devam edemedi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Emery'nin sakatlık durumu sanıldığından daha ciddi.

Habere göre, ayak bileğinden sakatlanan PSG'nin genç yeteneği 2023'te artık forma giyemeyecek.

Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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