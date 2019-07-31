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Zajc yol ayrımında

Kendi bölgesi olan 10 numarada yeni transfer Max Kruse’nin oynayacağını belirten Miha Zajc’a İtalya Serie A kulüpleri ile Rusya’dan teklifler olduğu, yıldızın satılacağı belirtildi.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE yeni sezon öncesi gözden düşen isimlerden biri de Miha Zajc oldu. Devre arası Empoli’den Salih Uçan artı 3.8 milyon euroya transfer edilen Sloven futbolcunun yeni sezonda forma giyme şansı oldukça az gözüküyor. 25 yaşındaki oyuncu orta sahadaki ciddi rekabetten en çok etkilenen isimlerden biri olarak ön plana çıktı.

HİÇBİR MAÇI AYIRT ETMEM

Zajc, kendisine orta sahadaki kalabalık ile ilgili sorulan soruya, “Ciddi bir rekabet var ve bu da takım için çok iyi olacak” şeklinde cevap verdi. Sarı-Lacivertli oyuncu doğrudan kendi bölgesi olan 10 numara, forvet arkası pozisyonu için alınan Max Kruse’yle ilgili bir soruya ise net cevap verdi; “İlk 11’de Kruse oynar...” Bu sözler de Zajc’ın bu sezon takımdaki durumunu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

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Kendi bölgesine Kruse takviyesinin yanı sıra orta sahaya Ozan’ın dönmesi ve Emre’nin transferinin dışında 6 numara transferinin de yapılacak olması ile bu bölgedeki rekabet ve kalabalık daha da artacak. Bu nedenle Sloven futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Daha önce forma giydiği için İtaelya Serie A kulüplerinin yakın takibinde olan Sloven futbolcuyu ayrıca Rus takımları de istiyor.

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