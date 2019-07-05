Zajc’a Dinamo Kiev kancası
CORRİERE dello Sport, Dinamo Kiev’in Zajc için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığını iddia etti.
- Star Spor
Gazete FIFA menajeri Alaaddin Güven’in “Zajc’ın Kiev’e gitmesi kariyeri açısından çok iyi olur. Çünkü Fener’de kendisini gösteremedi” şeklindeki sözlerine yer verip, Dinamo’nun 5 milyon euro önerdiğini yazdı. Fener’in ise bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.
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