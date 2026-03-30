30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  • Zalewski'den Galatasaray itirafı: İyi bir hamle olmadığına karar verdik
Zalewski'den Galatasaray itirafı: İyi bir hamle olmadığına karar verdik

Nicola Zalewski, Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu ancak son anda ailesiyle birlikte bu adımı atmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Polonyalı oyuncu, bu kararın kariyeri açısından doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 00:07
Galatasaray'ın geçen sezon başında kadrosuna katmak istediği Nicola Zalewski katıldığı programda transferin gerçekleşmeme sebebini anlattı.

Foot Truck'a konuşan Zalewski, "Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum ve o Inter'e imza attığında bana şöyle dedi: 'Bak... Galatasaray'a imza atmamakla ne kadar iyi ettiğini görüyorsun.' Çünkü transferim çok yakındı ama sonradan düşündüm, ailemle konuştum ve basitçe bunun bu aşamada iyi bir hamle olmadığına karar verdik." dedi.

Zalewski geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla Roma'dan Inter'e kiralanmıştı. Inter, 8 milyon euroluk opsiyonu kullandı ve sezon sonunda Atalanta'ya 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında oyuncunun transferine onay verdi.

24 yaşındaki 10 numara, 34 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 7 asist yaptı.

