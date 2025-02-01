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Spor

Zalewski'nin yeni takımı belli oldu

Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı. Polonyalı oyuncu sezon başında Galatasaray'ın da gündemindeydi.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
Zalewski'nin yeni takımı belli oldu
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Transfer döneminde ismi birçok kez Türk kulüpleri ile anılan Nicola Zalewski'nin geleceği netleşti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı.

Habere göre; kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak.

Habere göre; opsiyonun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor. Zalewski ile Marsilya arasındaki görüşmeler ise ilerleme kaydedemeden kesildi.

23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.

  • Nicola Zalewski
  • Roma
  • Inter

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