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Spor

Zanetti'den Hakan'a övgü!

Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

29 Ağustos 2024 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
Zanetti'den Hakan'a övgü!
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Inter Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekiminin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Arjantinli futbol adamı, Devler Ligi'ndeki yeni sistem için, "Yeni bir format ama Inter her türlü yeniliğe hazır. Bu sistemde de en iyi şekilde mücadele vererek kulübümüzü temsil edeceğiz." dedi.

Ligde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini söyleyen Zanetti "Inter ligde başarılı olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istiyor. Inter bu tür zorluklara hazırlıklı, en iyi şekilde kendimizi göstereceğiz ve temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Javier Zanetti, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için gelen sorunun ardından, "Hakan bize göre en iyi oyunculardan biri. Inter için çok emek veriyor, çalışıyor. Inter'in başarılı olmasında büyük katkısı var. Sahada ve saha dışında örnek, kaliteli, değerli bir oyuncu bizim için. Hakan, oyun lideri." yanıtını verdi.

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