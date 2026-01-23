Zanetti'den Mourinho itirafı

Inter tarihinin en büyük sembollerinden biri olan Javier Zanetti, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Arjantinli futbol adamı, kendisini en çok etkileyen teknik direktörün Jose Mourinho olduğunu net ifadelerle dile getirdi.

Zanetti, Mourinho'yu Inter'deki "üç babasından biri" olarak tanımlarken, Portekizli teknik adamla yaşadıkları dönemi unutulmaz ve belki de bir daha tekrarlanamayacak olarak nitelendirdi.

"MOURINHO HER ZAMAN BENİMLE"

Kariyerinde iz bırakan teknik direktörler sorulduğunda Zanetti'nin cevabı çok net oldu:

"Mourinho, şüphesiz. O her zaman benimle. Birlikte unutulmaz, belki de tekrarı olmayan bir şey başardık."

"MOURINHO BİR LİDERDİ"

Zanetti, merhum Gigi Simoni'yi de özel bir yere koyarken, Mourinho ile arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:

"Simoni bir baba gibiydi, her şeyi basit hale getirirdi. Jose ise bir liderdi; ikna edici, güçlü ve çok netti."

"DÜRÜST VE OLAĞANÜSTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ"

Mourinho ile ilk temasını da anlatan Zanetti, o anı şöyle hatırladı:

"Haziran ayıydı, Arjantin'e dönüyordum ve Roma Fiumicino Havalimanı'ndaydım. Portekiz numaralı bir telefondan arandım. 'Ben Jose Mourinho, Inter'le anlaştım. Sen kaptanım olacaksın' dedi. İtalyanca konuşamadığı için özür diledi ama mükemmel konuşuyordu. Direkt, dürüst ve olağanüstü bir teknik direktördü."