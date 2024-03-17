İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zaniolo attı, Aston Villa 1 puanı kaptı
Spor

Zaniolo attı, Aston Villa 1 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde West Ham ile Aston Villa 1-1 berabere kaldı. Aston Villa'nın golünü 79. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

17 Mart 2024 Pazar 19:57 - Güncelleme:
Zaniolo attı, Aston Villa 1 puanı kaptı
ABONE OL

Premier Lig'in 29. haftasında David Moyes'un ekibi West Ham ile Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Aston Villa'nın golünü 79. dakikada sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti. Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 32. maçta 3. golünü kaydetti.

West Ham'ın golünü ise 29. dakikada Michail Antonio kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 56'ya yükseltirken, West Ham 44 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa evinde Wolverhampton'u ağırlarken, West Ham deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.