14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Spor

Zaniolo için açıklama: Udinese'de mutlu

Galatasaray'ın Udinese'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun temsilcisi Giuseppe Pesce açıklamada bulundu. Pesce, İtalyan yıldızın Udinese'de mutlu olduğunu söyledi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 18:54
Zaniolo için açıklama: Udinese'de mutlu
Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan açıklama geldi.

İtalyan futbolcunun temsilcilerinden Giuseppe Pesce, Zaniolo için Udinese'nin doğru adres olduğunu dile getirdi.

Giuseppe Pesce, "Nicolo mutlu, biz de öyle. Udinese onun için doğru bir proje. Kulüp onu geliştiriyor ve o da buna fazlasıyla karşılık veriyor." dedi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN HEYECANLI"

Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, ameliyatının ardından bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu konuya değinen Pesce, "Bu kısa aradan sonra geri dönecek ve geri dönmek için heyecan duyuyor." diye konuştu.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 26 yaşındaki Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • Nicolo Zaniolo
  • Udinese
  • Giuseppe Pesce

