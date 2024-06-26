Galatasaray'da takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İTALYA'DA DEV ZİRVE

Nicolo Schira'nın haberine göre; Atalanta yönetimi ile Galatasaray yönetimi bugün İtalya'da Nicolo Zaniolo transferi için bir araya gelecek.

TOPLAM PAKET 20 MİLYON EURO

Haberde, Atalanta'nın Zaniolo için 5 milyon euro kiralama artı 15 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istediği kaydedilirken, Galatasaray'ın satın alma maddesinin zorunlu olmasını istediği kaydedildi.

Öte yandan haberde; Zaniolo'nun Atalanta ile 1 artı 4 yıllık bir anlaşmaya vardığı ve yıllık 2.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Önceki gün İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Zaniolo, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;

"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"