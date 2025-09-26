Galatasaray'dan transfer döneminin son gününde Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, yeni takımında etkileyici bir başlangıç yaptı.

26 yaşındaki İtalyan yıldız, Palermo ile oynanan İtalya Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada fileleri havalandırarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Zaniolo'nun performansı İtalyan basınında geniş yer bulurken, oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili açıklamaları da dikkat çekti. Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Udinese'nin 2025/26 sezonu üçüncü forma lansmanına katılan Zaniolo, kendini iyi hissettiğini belirtti:

"Her gün çok çalışıyorum, hatta çift antrenman yapıyorum. Henüz yüzde 100 hazır değilim ama ilk maçımdan bu yana çok yol kat ettim."

MENAJERİNDEN MİLLİ TAKIM MESAJI

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli de oyuncusunun performansına ve geleceğine dair olumlu açıklamalarda bulundu. TuttoMercatoWeb'e konuşan Vigorelli, golün sadece bir başlangıç olduğunu belirtti:

"Umarız öyledir çünkü Udinese'nin kazanmasına ve bir üst tura çıkmasına yardım etti. Morali yerinde. Onun kalitesinden hiç şüphem yok."

Milli takım konusuna da değinen menajer, Udinese'nin Zaniolo için doğru bir tercih olduğunu belirterek, oyuncusunun yeniden İtalya Milli Takımı'na çağrılmasını beklediğini söyledi.

SATIN ALMA DETAYLARI: İKİ FARKLI SEÇENEK

Galatasaray, Zaniolo'yu Udinese'ye 3 milyon euro kiralama bedeliyle göndermişti. İtalyan kulübünün oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katabilmesi için iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor:

5 milyon euro ödeyerek oyuncuyu transfer edebilir ve Galatasaray'a ilerideki satıştan %50 pay verir. 10 milyon euro ödeyerek bonservisin tamamını alabilir.

Zaniolo'nun form grafiğini yükseltmesi, Galatasaray'ın oyuncuyu kalıcı olarak elden çıkarabilmesi ve bonservis geliri elde etmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Udinese'de şimdiden olumlu izlenim bırakan İtalyan yıldız, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için sahaya odaklanmış durumda.