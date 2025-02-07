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Spor

Zaniolo, Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı: Babasına sözüm var

Galatasaray'ın Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, yeni takımında neden 17 numaralı seçtiğini açıkladı.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Zaniolo, Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı: Babasına sözüm var
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Galatasaray'ın, Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi bugün imza töreni düzenledi.

Fiorentina'da 17 numaralı giyecek Zaniolo, forma numarası hakkında duygusal açıklamalar yaptı.

"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN BİR ÇOCUK İÇİN SEÇTİM!"

İtalyan yıldız, "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." ifadelerini kullandı.

MUHAMMED EMİN ÖZKAN'I UNUTMADI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, sosyal medyada paylaştığı Zaniolo videosu sonrası büyük ilgi çekmişti. Zaniolo, Galatasaray'a transfer olunca Muhammed Emin Özkan'ın yaşı olan 17'i forma olarak seçmişti.

BABASINA FORMA VERDİ

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da kamp yaptığı otelde konuk etti. 17 yaşında vefat eden Muhammed Emin'in anısına 17 numaralı formayı giyecek olan sarı-kırmızılıların yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etmişti.

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