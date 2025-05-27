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Spor

Zaniolo olayı yargıya taşındı! İşte İtalyan yıldızı bekleyen ceza

Fiorentina ile Roma'nın U20 takımlarının maçını izleyen Nicolo Zaniolo maçın ardından rakip takımın soyunma odasına giderek bir futbolcuya yumruk attığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başladı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Zaniolo olayı yargıya taşındı! İşte İtalyan yıldızı bekleyen ceza
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Galatasaray'dan ara transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, büyük bir cezayla karşı karşıya.

Fiorentina ile Roma'nın U20 takımlarının karşı karşıya geldiği maçın izleyen Zaniolo'nun mücadele sonrasında rakip takım soyunma odasına giderek bir futbolcuya yumruk attığı iddia edilmişti.

Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkındaki iddiaları reddetti.

İtalyan futbolcu açıklamasında, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara merhaba demek istedim. Onlara sezon için tebriklerimi ilettim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." ifadelerine yer verdi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, Zaniolo'nun suçlu bulunması ve yumruk attığının tespit edilmesi halinde ağır bir men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Sezon başında Atalanta'ya kiralanan Zaniolo, ara transferde bir diğer Serie A ekibi Fiorentina'yla anlaştı.

İtalyan futbolcu, Atalanta ve Fiorentina'da görev yaptığı toplam 36 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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