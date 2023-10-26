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Spor

Zaniolo savcı karşısına çıkacak!

Sporda bahis soruşturması kapsamında adı geçen isimlerden olan Nicolo Zaniolo cuma günü savcılığa ifade verecek.

26 Ekim 2023 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Zaniolo savcı karşısına çıkacak!
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Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, savcılığa ifade verecek.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan yıldızın hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle 27 Ekim Cuma günü Torino savcılığı tarafından dinleneceği aktarıldı.

Bahis soruşturmasının ardından 24 yaşındaki futbolcunun tableti ve telefonu savcılık tarafından incelemeye alınmıştı.

FAGIOLI VE TONALI

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men cezası almıştı.

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin ise futboldan 10 ay men edildi.

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